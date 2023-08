Antisemitismus

Söder bestellt Aiwanger zu Sonder–Koalitionsausschuss ein

München / Lesedauer: 1 min

Markus Söder (r), Minsterpräsident von Bayern, mit Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Der Skandal um ein altes antisemitisches Flugblatt lastet auf Hubert Aiwanger, aber auch auf der CSU und der Koalition. Nun will Markus Söder offene Fragen beantwortet wissen. Was passiert am Dienstag?

Veröffentlicht: 28.08.2023, 09:57 Von: Deutsche Presse-Agentur