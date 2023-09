Wahlen

Söder: „500 Millionen plus X“ für Baukonjunkturprogramm

München / Lesedauer: 2 min

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. (Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa )

Einen Monat vor der Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein mindestens 500 Millionen Euro schweres, neues Baukonjunkturprogramm in Aussicht gestellt. Die Gesamtsumme solle bei „500 Millionen plus X“ liegen, wie Söder am Freitag nach CSU–internen Beratungen in München sagte.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 14:17 Von: Deutsche Presse-Agentur