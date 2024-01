Unfall

Skitourengeher stirbt bei Lawinenabgang im Allgäu

Oberstdorf

Ein Hubschrauber der Polizei fliegt nach einem Lawinenabgang über den Bergen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Bei einem Lawinenabgang im Rappenalptal in den Allgäuer Alpen ist am Sonntag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Bei der Abfahrt vom 2459 Meter hohen Linkerskopf sei der 27-Jährige von einem Schneebrett erfasst und 600 bis 800 Meter weit mitgerissen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Augsburg mit.