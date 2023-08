Singapur, London, Dubai: Die spannenden Bayern–Schauplätze

Als in Asien für die Reisegruppe des FC Bayern der neue Tag schon wieder begonnen hatte, drang zunächst kein neuer Sachstand in der zähen Königs–Personalie Harry Kane nach außen. Exakt einen Monat währt die Transferperiode noch — und beim deutschen Fußball–Meister wird auf die richtig spektakulären Sommer–Deals immer noch recht geduldig gewartet. Singapur, London, Dubai, München — an vielfältigen Schauplätzen passiert etwas.

Die Bayern–Entscheider kommunizieren intern intensiv, ungeachtet ihrer jeweiligen Aufenthaltsorte und unterschiedlicher Zeitzonen. Von einem „ständigen Austausch“ sprach der nach Tokio und Singapur mitgereiste Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer. „In unserer Kaderplanungs–Mannschaft arbeiten wir hart daran, eine Mannschaft zusammenzustellen für die kommende Saison, die allen Ansprüchen genügt“, sagte er.

London: Ob — und wenn ja — welche Bewegung der von zahlreichen Medien vermeldete Tagestrip von Bayerns Vorstandchef Jan–Christian Dreesen und des Technischen Direktors Marco Neppe nach England für ein Treffen mit Tottenham–Boss Daniel Levy in die Hängepartie um Spurs–Stürmer Kane gebracht hat, ist unklar. Hat Levy endlich „eine Zahl“ genannt, auf die nicht nur der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß seit Längerem hofft? Es wird weiter gemutmaßt. Kommt Kane sofort? Kommt er für grade noch unter 100 Millionen Euro oder wird der designierte Münchner Rekordeinkauf noch teurer?

Dubai: Von Bayerns erster Asien–Station Tokio ging es für Sadio Mané unplanmäßig weiter nach Dubai zum Medizincheck. Seine finanziell lukrative Zukunft liegt beim saudischen Club Al–Nassr. „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh“, sagte der 31 Jahre alte Stürmer aus dem Senegal jetzt dem TV–Sender Sky. Er habe sich „ein anderes Ende gewünscht“.

Das Wechsel–Thema Mané ist quasi durch. Was folgt noch? Min–Jae Kim (SSC Neapel), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) sind bislang die namhaftesten Bayern–Zugänge, Lucas Hernandez (Paris Saint–Germain), Marcel Sabitzer (BVB) und der an den VfB Stuttgart verliehene Torwart Alexander Nübel die drei wichtigsten Abgänge. Finanziell liegen die Bayern aktuell im Plus. Neben Kane soll aber auch Kyle Walker von Manchester City kommen. Und dazu ein Torwart, Yann Sommer will zu Inter Mailand.

Singapur: Thomas Tuchel lässt seine Spieler abseits zahlreicher Marketingtermine weiter intensiv trainieren. Vor dem Rückflug nach Deutschland steht am Mittwochabend (Ortszeit) noch ein weiterer hochkarätiger Test gegen Manés Ex–Club FC Liverpool an. „Da versuchen wir, noch mal eine Weiterentwicklung zu machen“, sagte der Trainer. Zurück in München will Tuchel dann eine genaue Bewertung der neun Tage in Asien vornehmen: „Und dann reden wir erst mit den Spielern einzeln.“ Es könnte also weitere Bewegung in den Kader kommen.