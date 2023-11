Technik

Siemens Healthineers erwartet wieder mehr Gewinn

Erlangen / Lesedauer: 1 min

Das Logo und der Schriftzug des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers steht auf der Fassade eines Unternehmensgebäudes. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr will der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers nun wieder profitabler werden und stärker wachsen. So soll der vergleichbare Umsatz 2023/24 (per Ende September) um 4,5 bis 6,5 Prozent zulegen, wie die Siemens-Tochter am Mittwoch in Erlangen mitteilte.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 08:12 Von: Deutsche Presse-Agentur