Siemens-Beteiligung an Siemens Energy sinkt: Pensionsfonds

Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy weiter. Wie der Technologiekonzern am Montagabend in München mitteilte, werden 8 Prozent der Anteile an Siemens Energy AG in den Pension-Trust e.V. übertragen. In der Folge sinke die Beteiligung an der Siemens Energy AG auf 17,1 Prozent. Siemens setze damit seine Ankündigung um, den Anteil an Siemens Energy weiter zu reduzieren, hieß es. Mit der Übertragung der Anteile in den Siemens Pension-Trust stärke Siemens sein Pensionsvermögen in Deutschland.

Siemens hatte nach eigenen Angaben bereits vor der Abspaltung und auch bei der Börsennotierung von Siemens Energy darauf hingewiesen, die Beteiligung an Siemens Energy in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen zu reduzieren. Zuletzt hatte Siemens Ende Juni einen Anteil von 6,8 Prozent in den Siemens Pension-Trust übertragen. Dieser verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens unabhängig im Rahmen einer Anlagerichtlinie.

Wie Siemens weiter mitteilte, legt Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas sein Mandat im Aufsichtsrat der Siemens Energy AG nieder. Dies erfolge mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung der Siemens Energy am 26. Februar 2024.