Sieben Menschen bei Unfall in Niederbayern verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Unfall in Niederbayern verletzt worden, davon zwei Erwachsene schwer. Unter den Verletzten sind auch vier Kinder, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Nach ersten Informationen hatte ein 61 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 11 bei Tiefenbach (Landkreis Landshut) wegen eines Staus anhalten müssen. Ein dahinter fahrender 56 Jahre alter Autofahrer soll dies übersehen haben und auf das stehende Fahrzeug aufgefahren sein, wodurch dieses auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 29-Jährigen.

Der Fahrer im Auto, das am Stauende zunächst anhielt, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ebenso seine 80-jährige Beifahrerin, die in eine Klinik geflogen wurde. Mittelschwere Verletzungen erlitt der Mitteilung zufolge die 29 Jahre alte Fahrerin. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, die vier mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B11 blieb zur Unfallaufnahme zunächst gesperrt.