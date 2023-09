Sieben Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B12

Drei Kinder und vier Erwachsene sind bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern leicht verletzt worden. Ein 24–jähriger Autofahrer habe auf der Fahrbahn der B12 nahe Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal–Inn) unerlaubt wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei soll er am Samstag einen entgegenkommenden Sprinter übersehen haben. Dieser prallte gegen die Fahrerseite des Wagens. Der 24–jährige Autofahrer, seine 29–jährige Frau, ein Vierjähriger und ein Säugling seien im ersten Fahrzeug leicht verletzt worden. Der 34–jährige Sprinterfahrer, seine 24–jährige Frau und der vierjährige Sohn im zweiten Fahrzeug wurden nach Polizeiangaben ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle ins Krankenhaus.