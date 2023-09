Unfall

Seniorin überquert achtlos Straße und wird tödlich verletzt

Halblech / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Eine 80-jährige Radfahrerin ist beim Überqueren einer Straße in Halblech (Kreis Ostallgäu) von einer Autofahrerin erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war am Mittwoch auf einem E-Bike unterwegs und wollte ihrem Mann in einigem Abstand über die Straße folgen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 19:53 Von: Deutsche Presse-Agentur