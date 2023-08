Unfälle

Seniorin stürzt an fünf Meter hohem Wasserfall ab und stirbt

Montafon / Lesedauer: 1 min

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Eine Seniorin ist bei einem Sturz an einem Wasserfall in den Alpen ums Leben gekommen. Die 87–Jährige wurde tot in einem Bach gefunden — unterhalb des fünf Meter Wasserfalls bei Montafon in Österreich, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 16:55 Von: Deutsche Presse-Agentur