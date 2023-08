Seniorin stirbt bei Autounfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schwaben ist eine 73 Jahre alte Frau gestorben. Ihr 77 Jahre alter Ehemann wurde mittelschwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 20 Jahre alter Fahrer kam per Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr.

Der 20–Jährige wollte den Angaben zufolge am Donnerstag auf der Bundesstraße 16 bei Tapfheim (Landkreis Donau–Ries) einen Lastwagen überholen. Dabei sei er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen, sein Wagen prallte frontal gegen die Beifahrerseite des entgegenkommenden Autos. Dort saß die 73–Jährige, sie sei noch am Unfallort gestorben. Die B16 wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt.