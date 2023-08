Sekundenschlaf: Mann fährt in Maisfeld

Ein Mann ist mit seinem Transporter im Landkreis Donau–Ries von der Straße abgekommen, bei voller Fahrt in ein Maisfeld gefahren und erst nach etwa 70 Metern zum Stehen gekommen. Der Mann soll den eigenen Angaben zufolge am Montag auf Höhe von Harburg in Sekundenschlaf gefallen sein, wie die Polizei mitteilte. Er verletzte sich bei dem Unfall am Rücken. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Gegen den 42–Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.