Betrugsprozess

Seeger Bürgermeister weist Vorwürfe teilweise zurück

Nürnberg

Der Lokalpolitiker Markus Berktold (M) sitzt zum Prozessbeginn im Sitzungssaal. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Im Prozess um Betrug in der Pflege in Millionenhöhe hat der angeklagte Bürgermeister von Seeg im Allgäu, Markus Berktold, die Vorwürfe gegen ihn teilweise zurückgewiesen. Die Verteidiger des 49-Jährigen trugen am Montag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth eine längere Erklärung vor, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 17:08 Von: Deutsche Presse-Agentur