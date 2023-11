Sechsstelliger Schaden bei Schuppenbrand in Schwaben

Bei einem Brand in Schwaben ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache am Dienstag in einem Schuppen in Dillingen an der Donau ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, griffen die Flammen anschließend auf ein nebenstehendes Gebäude über. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.