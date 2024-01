Sechsstelliger Schaden bei Brand in Memmingen: Verletzte

Ein Brand in der Lüftungsanlage einer Memminger Fabrik hat nach erster Schätzung der Polizei einen sechsstelligen Schaden angerichtet. Drei Menschen wurden leicht verletzt und kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mitteilte. Das Feuer war demnach in der Mittagszeit im Abluftsystem des Betriebs ausgebrochen. 80 Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Brandursache war zunächst unklar, wie in solchen Fällen üblich ermittelt nun die Kripo.