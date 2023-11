Sechs Menschen bei Gasaustritt in Waldkraiburg verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) leicht verletzt worden. Das Gas sei am Sonntagvormittag in einer Erdgeschosswohnung ausgetreten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Sechs Menschen erlitten den Angaben nach eine Gasvergiftung und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Als Ursache für den Austritt vermutete die Polizei laut einer Sprecherin einen technischen Defekt an einer Gastherme. Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Bewohner seien jedoch wieder in das Gebäude zurückgekehrt.