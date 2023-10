München

Sechs Ladendiebstähle in acht Stunden am Hauptbahnhof

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Die Bundespolizei ist am Münchner Hauptbahnhof innerhalb von acht Stunden zu sechs Ladendiebstählen ausgerückt ‐ alle ereigneten sich im selben Laden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, versuchten am Sonntag insgesamt vier Männer und zwei Frauen unabhängig voneinander Waren im Gesamtwert von rund 160 Euro zu stehlen.

