Oberbayern

Schwimmerin nach Badeunfall gerettet: Lob für Ersthelfer

Unterföhring / Lesedauer: 1 min

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Eine 74–Jährige ist von Passanten aus dem Feringasee bei München gezogen und erfolgreich reanimiert worden. Die Frau sei beim Schwimmen in Not geraten und unter die Wasseroberfläche des Sees in Unterföhring gesunken, berichtete die Kreiswasserwacht München am Sonntag.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 14:20 Von: Deutsche Presse-Agentur