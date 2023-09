Unfall

Schweres Gerät fällt auf Arbeiter: Lebensgefährlich verletzt

Schorndorf / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein rund eine Tonne schweres landwirtschaftliches Gerät ist im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham) auf einen 56-Jährigen gefallen und hat ihn lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, führte der Mann am Dienstagvormittag Reparaturarbeiten an dem sogenannten Mulcher durch und hob ihn dafür mit einer Palettengabel an, die an einem Traktor angebracht war.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 14:35 Von: Deutsche Presse-Agentur