Schwere Körperverletzung in München: Haftbefehle erlassen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Menschen sind in München zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 23–Jähriger und ein 26–Jähriger hatten sich am 9. Juli gegenseitig mit gebrochenen Glasflaschen attackiert, während ein 19–Jähriger auf den 26 Jahre alten Mann eintrat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden älteren Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen alle drei Beteiligten wurden Haftbefehle erlassen — die 19 und 26 Jahre alten Männer sitzen bereits im Gefängnis. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.