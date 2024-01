Schweinsteiger: Beckenbauer riet zum Wechsel

Bastian Schweinsteiger hat Franz Beckenbauer vor seinem Wechsel in die USA um Rat gefragt. „Franz hat mir ausgiebig vorgeschwärmt und meinte, es sei wohl die beste Zeit in seinem Leben gewesen, und ich sollte das auch unbedingt machen“, sagt Schweinsteiger (39) der „Sport-Bild“. Rio-Weltmeister Schweinsteiger war zum Karriereende von Manchester United in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewechselt. „Im Nachhinein muss ich sagen, dass meine drei Jahre in der MLS bei Chicago Fire auch mit eine der schönsten Zeiten für mich und meine Familie waren. Franz hatte absolut recht.“ Beckenbauer spielte in seiner Karriere zweimal für New York Cosmos. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Der vergangene Bundesliga-Spieltag stand im Zeichen des Gedenkens an den Fußball-„Kaiser“, an diesem Freitag gedenken Größen aus Politik und Sport der Sport-Legende. Außer Bundespräsident Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder werden zahlreiche Wegbegleiter aus vielen Jahrzehnten dabei sein, um sich von einer der größten deutschen Persönlichkeiten in einer Gedenkfeier in der Allianz Arena zu verabschieden.