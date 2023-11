Umsätze

Schwan-Stabilo verzeichnet Wachstum: Verhaltene Prognose

Heroldsberg / Lesedauer: 1 min

Das Logo der Firmengruppe Schwan-Stabilo. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Der fränkische Konsumgüterhersteller Schwan-Stabilo hat nach der Pandemie vor allem im Kosmetikbereich seine Umsätze deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen aber auch in den Bereichen Stifte und Outdoorwaren mehr Absatz, wie die Gruppe mit Sitz in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 11:19 Von: Deutsche Presse-Agentur