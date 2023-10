Festnahme

Schusswaffen sichergestellt: 63-Jähriger festgenommen

Bei einer Hausdurchsuchung in Lindenberg im Allgäu hat die Polizei am Donnerstag drei Schusswaffen sichergestellt. Ein 63-jähriger Mann habe seine Ehefrau am Abend zuvor „verbal mit Waffengewalt bedroht“, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit.

