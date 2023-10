Schulen mit pro-palästinensischen Parolen beschmiert

Unbekannte haben in Nürnberg auf die Fassaden von fünf Schulen und einem weiteren Gebäude pro-palästinensische Parolen geschmiert. Wie die Polizei mitteilte, sind die Schriftzüge in der Nacht zum Montag über mehrere Meter, zum Teil in weißer, zum Teil in grüner Farbe angebracht worden. Am Wochenende hatte es in Nürnberg bereits Schmierereien an einem israelischen Restaurant und auf einem Gehweg gegeben.

Laut einem Sprecher handelte es sich bei den Parolen an den sechs Gebäuden immer um denselben Schriftzug. Welches weitere Gebäude außer den fünf Schulen betroffen war, konnte der Sprecher nicht sagen. Um eine jüdische Einrichtung habe es sich nicht gehandelt.

Zuvor hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Nürnberg einen knapp zwei Quadratmeter großen Davidstern auf die Hauswand eines israelischen Restaurants gesprüht ‐ zusammen mit einer beleidigenden Formulierung. Passanten entdeckten am Sonntagabend zudem ein Hakenkreuz, das mit einer antisemitischen Parole auf einen Gehweg gesprüht worden war.

In allen Fällen habe das Fachkommissariat für Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Laut einem Sprecher liegt im Falle der sechs beschmierten Gebäudefassaden ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten nahe. Darüber hinaus werde auch geprüft, ob diese auch mit den Schmierereien an dem Restaurant und auf dem Gehweg zusammenhängen.