Schüsse mit Luftdruckwaffe aus Fenster: Polizei ermittelt

Ein Mann soll in München mit einer Luftdruckwaffe mehrfach aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geschossen haben. Von einem der Schüsse wurde ein Zeuge getroffen und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht auf Sonntag rief der Zeuge demnach die Einsatzkräfte in den Stadtteil Großhadern. Der Bereich um das Mehrfamilienhaus wurde abgesperrt. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 35-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.