Scholz spricht auf dem Marienplatz: Rechte Proteste erwartet

Wegen des SPD–Wahlkampfauftritts von Kanzler Olaf Scholz auf dem Münchner Marienplatz hat die rechte Szene ihre Anhänger zu Gegenveranstaltungen in der Innenstadt aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei hat unter anderem am Stachus die AfD eine Versammlung angemeldet. Auch Querdenker sind dem Vernehmen nach unweit des Marienplatzes unterwegs.

Die Polizei werde auf dem Marienplatz Gitter aufstellen, Straßensperren seien aber nicht geplant, betonte der Sprecher. „Wir werden über 200 Beamtinnen und Beamten im Einsatz haben.“ Auch Vertreter von Bundesbehörden seien wegen des Kanzlers vor Ort. Ferner solle es bei der SPD–Kundgebung an den Gittern auch Taschenkontrollen geben. „Ziel ist, dass alle Versammlungen störungsfrei stattfinden können“, sagte der Sprecher. In das Einsatzkonzept seien auch „nicht angezeigte Gegenproteste mit einberechnet“, etwa in Form rechtswidriger Störungen.

Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Bayern will die in Umfragen schlecht dastehende SPD an diesem Freitagnachmittag (16.30 Uhr) mit Scholz ihren Wahlkampf eröffnen. SPD–Spitzenkandidat Florian von Brunn betonte, er freue sich sehr, dass Scholz nach München komme. Der SPD gehe es um bezahlbare Wohnungen, um bezahlbare Energie, die zugleich das Klima schütze und um eine starke klimaneutrale Wirtschaft der Zukunft. Mit Blick auf die Gegenproteste aus der rechten Szene hieß es aus der SPD, man müsse damit rechnen, wolle sich aber keinesfalls einschüchtern lassen.

Die bayerische SPD dümpelt in Umfragen aktuell zwischen 9 und 11 Prozent und braucht dringend einen Stimmungsumschwung, wenn sie ihr Wahlziel von mindestens 15 Prozent Stimmanteil noch erreichen will. Viele Parteimitglieder in Bayern führen die schlechten Umfragewerte aber klar auf die Politik der SPD–geführten Bundesregierung zurück.

Scholz' Auftrittsort, der Marienplatz, war in der jüngeren Vergangenheit kein gutes Pflaster für Wahlkampftermine von Bundeskanzlern. Angela Merkel (CDU) wurde hier 2019 bei der Abschlussveranstaltung der CSU im Bundestagswahlkampf von einem gellenden Pfeifkonzert empfangen. Ihre Rede ging in der Folge beinahe unter, obwohl das Mikrofon der damaligen Kanzlerin lauter gedreht wurde. Der Protest war damals unter anderem von Anhängern der AfD und Pegida ausgegangen.

Auch Scholz musste sich jüngst immer wieder Pfiffe und Kritik bei öffentlichen Auftritten anhören, so beispielsweise in dieser Woche bei Auftritten in Frankfurt oder im brandenburgischen Neuruppin. Die Kritik richtet sich gegen die Energiepolitik und Waffenlieferungen an die Ukraine.