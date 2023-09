Flugblatt–Affäre

Scholz nimmt Söders Aiwanger–Entscheidung „zur Kenntnis“

Nimmt Söders Aiwanger-Entscheidung «zur Kenntnis»: Bundeskanzler Olaf Scholz. (Foto: Kay Nietfeld/dpa )

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), an seinem Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) festzuhalten, „zur Kenntnis genommen“. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag auf Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz in Berlin.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 13:34 Von: Deutsche Presse-Agentur