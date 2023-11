Bundesliga

Scholl: Aufstellung gegen Saarbrücken taktisch gewählt

Der frühere Fußball-Profi Mehmet Scholl. (Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild )

Sieg in Istanbul, Sieg in Dortmund ‐ und dazwischen die Pokal-Pleite in Saarbrücken. Für seine Aufstellung beim 1:2 vergangene Woche wurde Tuchel kritisiert. Scholl glaubt, es gab einen größeren Plan.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 06:45 Von: Deutsche Presse-Agentur