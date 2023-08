Schockanruf: Seniorin um 100.000 Euro betrogen

Mithilfe eines Schockanrufs ist eine Seniorin aus Mittelfranken um 100.000 Euro betrogen worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte ein Telefonbetrüger die 87–Jährige aus Roth angerufen und sich als Staatsanwalt ausgegeben. Er behauptete, die Enkelin der Seniorin habe einen schweren Autounfall mit einem Toten verursacht. Der Betrüger habe am Telefon großen Druck auf die Dame ausgeübt, in dem er mit einer hohen Haftstrafe der Enkelin drohte, teilte die Polizei mit. Die Seniorin übergab die vermeintliche Kaution von insgesamt 100.000 Euro an zwei Unbekannte vor ihrem Haus, welche mit dem Geld davonfuhren.