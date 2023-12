Schneeschmelze und Niederschläge - Hochwassergefahr steigt

Steigende Temperaturen, schmelzender Schnee und weitere Niederschläge lassen die Hochwassergefahr in einigen Regionen Bayerns steigen. An mehreren südlichen Zuflüssen der Donau wie Iller, Günz und Mindel könne von Sonntag an Meldestufe drei von vier erreicht werden, meldete das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth am Freitag. In dem Fall können auch bebaute Gebiete überschwemmt werden.

An der Schmutter in Schwaben könne sogar Meldestufe vier erreicht werden. Größere Überflutungen bebauter Gebiete wären dann nicht ausgeschlossen. Auch an der Donau selbst könnten die Pegelstände demnach teils Meldestufe drei deutlich übersteigen.

Auch in Ober- und Mittelfranken warnten mehrere Wasserwirtschaftsämter am Freitag vor steigender Hochwassergefahr am Sonntag. Meist wurde aber höchstens mit kleineren Ausuferungen und Überschwemmungen abseits bebauter Gebiete gerechnet.