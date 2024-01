Notfälle

Schneepflugfahrer entdeckt weggelaufene Mädchen

Innernzell / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein aufmerksamer Schneepflugfahrer hat die Polizei zu zwei Mädchen geführt, die bei Winterwetter von zu Hause weggelaufen waren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann beobachtet, wie die beiden Kinder in der Nacht auf Dienstag eine Böschung an der Bundesstraße 533 in Innernzell (Landkreis Freyung-Grafenau) hinaufliefen.