Unfälle

Schneepflug prallt gegen Auto - sechsstelliger Schaden

Weißenstadt / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein Schneepflug ist in Oberfranken auf die Gegenfahrbahn gekommen, mit einem Auto zusammengestoßen und hat dieses 50 Meter weit an einer Leitplanke entlang geschoben. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße bei Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 08:33 Von: Deutsche Presse-Agentur