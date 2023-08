Feier

Schnapsbrennen, Knüpfen und Drechseln beim Handwerkerfest

Schwarzenbach an der Saale / Lesedauer: 1 min

Ein frisch gestampfter Lehmziegel und Werkzeug liegt auf einem Tisch. (Foto: Pia Bayer/dpa )

Der Beginn der Industrialisierung läutete für so manches Handwerk das Ende ein: Im oberfränkischen Hallerstein, einem Ortsteil von Schwarzenbach an der Saale, ist am Sonntag an teils längst verschwundene Fähigkeiten erinnert worden. Beim Handwerkerfest präsentierten etwa 60 Menschen die Arbeiten von Muldenhauern, Armbrustbauern, Lehmbauern, Korbmachern und vieles mehr.

Veröffentlicht: 20.08.2023, 16:59 Von: Deutsche Presse-Agentur