Unfall

Schleuser fährt mit zehn Migranten im Wagen gegen Hausmauer

Simbach am Inn / Lesedauer: 1 min

Ein Auto liegt nach einem Unfall auf dem Dach. (Foto: -/Bundespolizei Passau/dpa )

Ein mutmaßlicher Schleuser ist auf der Flucht vor der Polizei in Niederbayern mit zehn Migranten im Auto gegen eine Hausmauer gefahren. Der Wagen habe sich bei dem Unfall in Simbach am Inn (Landkreis Rottal–Inn) in der Nacht auf Dienstag überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Bundespolizei mit.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 14:44 Von: Deutsche Presse-Agentur