Coburg

Schlafenden mit Flasche geschlagen: Haftbefehl

Coburg / Lesedauer: 1 min

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Weil er einem schlafenden Mann in Oberfranken mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben soll, ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 32-Jährigen erlassen worden. Der Verdächtige hatte dem späteren Opfer und dessen Partnerin am Montag in Coburg zunächst Unterschlupf in seiner Wohnung gewährt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 17:43 Von: Deutsche Presse-Agentur