Schlägerei: Auf Polizeieinsatz folgt Umarmung

Eine Schlägerei unter Mitbewohnern hat in Würzburg mit einem Polizeieinsatz und einer Umarmung geendet. Die zwei Männer, 21 und 53 Jahre alt, schlugen sich am Dienstag gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie beendeten die Schlägerei demnach, als Polizisten vor Ort eintrafen - und umarmten sich.

Beide blieben unverletzt und wollten keine Anzeige erstatten. Sie machten außerdem keine Angaben zu den Hintergründen der Schlägerei, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Polizei ermittelt nun trotzdem wegen Körperverletzung gegen die Männer, weil es sich bei dem Vorfall um eine mutmaßliche Straftat handele.