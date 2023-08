Tierschutzmängel

Schlachthof: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Tierhalter

Miltenberg / Lesedauer: 1 min

Schweine liegen in der Bucht eines Schweinestalls. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Nach Tierschutzmängeln in einem Schlachthof im Landkreis Miltenberg steht nicht nur der Betrieb in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen mindestens einen Tierhalter, wie sie am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 13:02 Von: Deutsche Presse-Agentur