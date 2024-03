Scheinwerfer fängt bei Eishockeyspiel Feuer

Ein Scheinwerfer über der Zuschauertribüne ist bei einem Spiel der Deutschen Eishockey Liga im Münchner Olympia-Eisstadion in Brand geraten. Bei dem Spiel zwischen EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg waren am Dienstag mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch sagte. Der Bereich unter der Tribüne sei geräumt und das Spiel kurzzeitig unterbrochen worden. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke München habe den betroffenen Stromkreis abgeschaltet. Flammen und die Rauchentwicklung ließen den Angaben zufolge daraufhin nach. Das Spiel wurde fortgesetzt, der Bereich unter dem Scheinwerfer blieb weiter gesperrt. Verletzt wurde niemand.