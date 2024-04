Scheiben eingeschlagen und in Häuser eingebrochen

Ein polizeibekannter Mann soll an einem einzigen Morgen in Straubing etliche Scheiben zerstört haben und in mehrere Häuser eingebrochen sein. Zunächst habe der 20-Jährige eine Glastüre mit einer Bierflasche eingeworfen und sei kurz darauf in ein Restaurant eingebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach einem misslungenen Motorraddiebstahl habe er eine Autoscheibe eingeschlagen. Zudem habe er die Scheibe einer Wohnung eingeschlagen, sei dann eingedrungen und habe dort eine zweite Scheibe zerstört.

Nachdem er etwas später den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen haben soll, sei er zusätzlich in das Haus eingebrochen. Anschließend ging der 20-Jährige auf eine Baustelle und kletterte dort ein Gerüst hoch. Den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten ergab er sich freiwillig.

Den Beamten gegenüber gab er an, Drogen und Alkohol zu sich genommen zu haben, wie es hieß. Wegen seines psychischen Ausnahmezustandes kam der Mann in ein geschlossenes Krankenhaus.