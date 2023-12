Schauspielerin Kelly Rutherford liebt soziale Medien

Die Schauspielerin Kelly Rutherford («Gossip Girl») hat ein ambivalentes Verhältnis zu sozialen Medien. Es sei zwar Zeitverschwendung, aber sie liebe es, sich damit abzulenken, sagte die 55-Jährige auf dem Mon Chéri Barbara Day in München. Am liebsten nutzt Rutherford Instagram: „Alle Kinder sind auf TikTok - das ist mir im Moment zu viel“, sagte sie.

Die „Gossip Girl“-Darstellerin ist auch an der Bildungsplattform „Whyzzer“ beteiligt. Ziel sei, Nutzer mit Experten zu vernetzen: „Wenn man auf all diesen anderen Social-Media-Plattformen ist, will man einfach etwas Nährendes. Und wenn man was lernen will, dann kann man es direkt von den Profis auf dem Gebiet tun“, sagte sie auf der Spendengala.