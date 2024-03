Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Vielen Menschen war Fritz Wepper sehr vertraut - flimmerte sein Gesicht doch regelmäßig über die Fernsehbildschirme. Im Kult-Krimiformat „Derrick“ wurde er als Kriminalassistenten Harry Klein berühmt, in der beliebten ARD-Serie „Um Himmels Willen“ konnte er seine komödiantische Seite ausleben - als intriganter Bürgermeister Wolfgang Wöller. Am Montag ist der mit vielen Preisen bedachte Schauspieler nun im Alter von 82 Jahren gestorben, rund fünf Monate nach seinem Bruder Elmar. Wepper sei friedlich eingeschlafen, sagte sein Anwalt und guter Freund Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur in München. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die „Bunte“ berichtet.

„Mit seinem Charisma und seinem Ausnahmetalent ist Fritz Wepper zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler geworden. Wir werden ihn sehr vermissen“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die den Verstorbenen als einen der erfolgreichsten deutschen Schauspieler würdigte. Schon als junger Mann habe er sich international einen Namen gemacht, etwa mit dem Antikriegsfilm „Die Brücke“. „Es folgte eine jahrzehntelange Karriere, in der Fritz Wepper immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass kommerzieller und künstlerischer Erfolg sich nicht ausschließen.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich betrübt. „Fritz Wepper war wie sein Bruder Elmar ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne“, schrieb er auf der Plattform X (früher Twitter). „Nun ist er mit seinem Bruder Elmar wieder im Himmel vereint.“ Dabei sei Wepper seiner Heimat München und Bayern immer treu geblieben. Der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) trauerte ebenfalls: „Mit Fritz Wepper verlieren wir einen großen bayerischen Schauspieler - und ein Münchner Original. (...) Er wird immer Teil der bayerischen Film- und Fernsehgeschichte bleiben. Wir werden ihn sehr vermissen!“.

Im Dezember 2023 war Wepper („Derrick“) wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf hatte er sich nach Angaben Syneks noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt.

Über Jahrzehnte hatte Fritz Wepper das deutsche Fernsehpublikum unterhalten und etwa mit seiner Rolle in der ZDF-Serie „Derrick“ an der Seite von Horst Tappert für sich gewonnen. Den Bürgermeister von Kaltenthal Wolfgang Wöller, der sich in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mit den Klosterschwestern des Städtchens einen beständigen Kleinkrieg lieferte, spielte er 20 Jahre lang.

Ende Oktober war bereits sein Bruder Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Fritz Wepper hatte ihn zur Schauspielerei gebracht. Gelegentlich waren beide auch gemeinsam vor der Kamera - etwa in der Komödie „Drei unter einer Decke“.