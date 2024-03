Scharfe Handgranate in Münchner Wald gefunden

Bei einer Aufräumaktion in einem Münchner Wald hat eine Frau am vergangenen Samstag eine scharfe Handgranate gefunden. Beamte sperrten den Bereich daraufhin großräumig ab und transportierten die Waffe zum Bayerischen Landeskriminalamt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Fundort und die nähere Umgebung seien zudem abgesucht worden, weitere verdächtige Gegenstände wurden laut Mitteilung der Polizei nicht gefunden. Um was für eine Handgranate es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Es wird wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.