Amberg-Sulzbach

Schafsgedärme illegal im Wald entsorgt

Sulzbach-Rosenberg / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) Innereien dreier Schafe illegal im Wald entsorgt. Eine Spaziergängerin fand die noch nicht verwesten Gedärme am Dienstag in der Nähe eines Solarparks neben einem Feldweg, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 12:30 Von: Deutsche Presse-Agentur