Personalien

Schaeffler-Vorstandschef für fünf weitere Jahre im Amt

Herzogenaurach / Lesedauer: 1 min

Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld bleibt fünf weitere Jahre an der Spitze des fränkischen Automobil- und Industriezulieferers. Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG habe in seiner Sitzung am Freitag die Verlängerung des Vertrages des 57-Jährigen beschlossen, teilte Schaeffler mit.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 15:29 Von: Deutsche Presse-Agentur