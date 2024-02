Schäferhund stirbt durch Giftköder bei Schiltberg

Wegen eines Giftköders nahe einem Feldweg in Schiltberg (Kreis Aichach-Friedberg) musste ein Schäferhund eingeschläfert werden. Bei einem Spaziergang hatte der Hund wohl in einem unbeobachteten Moment den Köder aufgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wenig später zeigte das Tier Vergiftungserscheinungen und wurde am Sonntag eingeschläfert.

An dem Feldweg im Ortsteil Gundertshausen konnten weitere verdächtige Köder ausgemacht werden. Dabei handelte es sich um mit blauer Substanz durchsetze, golfballgroße Fleischbällchen. Die Polizei bittet Hundehalter im Umfeld von Schiltberg entsprechend sensibel zu sein.