Museen

Schaden am Gebäude: Zukunftsmuseum vorzeitig geschlossen

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Außenansicht des Zukunftsmuseums, der Nürnberger Zweigstelle des Deutschen Museums in München. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Das Nürnberger Zukunftsmuseum ist am vergangenen Wochenende wegen eines Schadens am Gebäude vorzeitig geschlossen worden. Einer Mitarbeiterin sei eine lose Deckenplatte im Eingangsbereich aufgefallen, sagte ein Sprecher des Museums am Mittwoch.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 13:21 Von: Deutsche Presse-Agentur