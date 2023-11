Einbruch

Saxophone und Klarinetten aus Musikgeschäft gestohlen

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Mindestens 35 Musikinstrumente ‐ hauptsächlich Saxophone und Klarinetten ‐ haben Unbekannte aus einem Musikgeschäft in Nürnberg gestohlen. Sie brachen in der Nacht zu Mittwoch durch ein Fenster in das Geschäft ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur