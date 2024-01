Sattelzug verliert Ladung: A3 stundenlang gesperrt

Ein Sattelzug hat auf der Autobahn 3 in Unterfranken nach einem Unfall tonnenschwere Papierrollen verloren. Die Fahrbahn musste daraufhin am Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer war bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) aus zunächst ungeklärter Ursache in die Leitplanken gefahren. Die Ladung, mehrere Papierrollen mit einem Gewicht von jeweils 1,2 Tonnen, verteilte sich nahezu komplett auf der Fahrbahn in Richtung Nürnberg. Die Autobahn war danach stundenlang gesperrt, es gab lange Staus. Verletzt wurde niemand.