Sattelzug stößt mit Auto zusammen: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ist ein Autofahrer in Rain (Landkreis Donau-Ries) schwer verletzt worden. Der 36 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wollte am Dienstagnachmittag an einer Abfahrt der Bundesstraße 16 links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen eines 46-Jährigen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der 46-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Mann mit einer Rettungsschere aus seinem Wagen befreien. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 35.000 Euro. Gegen den 36-Jährigen wird wegen fahrlässig begangener Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.