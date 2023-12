Sattelzug brennt auf Autobahn 96

Der Brand eines Kühlaggregats eines Sattelzuges hat zu einer Vollsperrung der Autobahn 96 bei Inning am Ammersee (Landkreis Starnberg) in Richtung München geführt. Wie die Polizei mitteilte, erfasste das am späten Sonntagabend ausgebrochene Feuer auch die Zugmaschine, die abbrannte. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr die geladenen Lebensmittel abladen. Teile der Ladung sowie der Anhänger wurden beschädigt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50 000 Euro. Kurzzeitig musste auch die Gegenfahrbahn in Richtung Lindau aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt werden.